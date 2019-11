Di Maio: Il clima è fuori controllo, ma il M5s c’è

Il leader del partito pentastellato Luigi Di Maio dimostra la sua vicinanza all’Italia flagellata dalle continue allerte meteo con un breve post su Facebook che acclude un video, in cui Di Maio parla ai siciliani colpiti dai recenti nubifragi e smottamenti.

Nel testo del post il ministro degli Esteri Di Maio scrive:

“L’Italia intera è stata ed è tuttora sotto i colpi del maltempo. Qualcuno sembra averlo dimenticato, non noi. Io e tutto il Movimento 5 stelle siamo al servizio del Paese, da nord a sud, per aiutare tutti quei cittadini che in questo momento hanno subito gravi perdite o danni causati da condizioni climatiche ormai fuori controllo”.

Ai cittadini siciliani che ha incontrato Di Maio ha detto:

“Ai veneziani va tutta la nostra solidarietà, ma bisognava aiutare, quando l’ha chiesto agli inizi di novembre, anche la Sicilia. E non era stato fatto in tempo. Ieri (venerdì 22 novembre, ndr) in consiglio dei ministri abbiamo stanziato 10 milioni di euro”.

Queste le parole di Luigi Di Maio pronunciate ieri, mentre oggi 24 dicembre è in visita a Licata, Grammichele, Acireale, Leonforte, Valguardena Caropepe.

Le città del Sud Italia trattate da serie C

Luigi Di Maio è molto duro sul trattamento riservato al Sud Italia, nei giorni delle prime emergenze maltempo di questa nuova stagione di frane e alluvioni ormai endemiche in Italia.

“Le nostre città del Sud, – dice il segretario del M5s – le nostre regioni, rischiano sempre di essere trattate da serie B, però questa volta siamo arrivati alla serie C, perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava ricordarsi della Sicilia che 15 giorni prima aveva lanciato l’emergenza maltempo”.

Ma bisognava ricordarsi anche di Matera, Capitale europea della cultura 2019 le cui vie del centro storico si sono trasformate in torrenti in piena proprio mentre l’acqua alta a Venezia invadeva la fragile città come non accadeva da decenni.

Non si può continuare a intervenire sulle emergenze

Impensabile un'Italia che si attiva solo per le emergenze, questo quanto afferma il leader pentastellato. Bisogna occuparsi “della messa in sicurezza del territorio e delle coste” ricorda il ministro degli Esteri.

Le dichiarazioni di Luigi Di Maio da Grammichele

Nel video qui sotto le dichiarazioni ai giornalisti rilasciate da Luigi Di Maio nel suo viaggio siciliano, al termine della visita nel paesino catanese di Grammichele.