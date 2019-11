Allerta meteo rossa e arancione su gran parte dell’Italia. Liguria e Calabria più colpite

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo e criticità per rischio idrogeologico che riguarda quasi tutto il territorio nazionale. La Liguria, la Calabria e parte del Piemonte sono interessate da allerta rossa, mentre il resto del Piemonte e la parte bassa della Pianura Padana sono in allerta arancione. L’allerta arancione riguarda anche la zona tirrenica del Lazio e della Campania e tutta la Puglia e la Basilicata. La Sicilia è tra allerta arancione e allerta gialla, mentre la Sardegna non presenta alcun tipo di criticità meteo.

Piove su tutta l’Italia in questa domenica 24 novembre 2019, ma tra i territori più martoriati c’è sempre la Liguria che si sta sfaldando allerta meteo dopo allerta meteo. Viene giù pezzo dopo pezzo tutto il territorio. Interessate le province di Genova, Savona e Imperia. Esondano i fiumi, esondano i piccoli rii, le colline si sciolgono come gelati d’estate, i muraglioni non resistono. Basti pensare che nel solo comune di Mele (Sv), sono caduti 1724 millimetri di pioggia da ottobre, ovvero quanto in un intero anno.

​In provincia di Alessandria sfollate una sessantina di persone, l’Autostrada A5 che collega il Piemonte alla Valle d’Aosta è stata chiusa a causa di una frana che potrebbe scivolare a valle.

Il Po sta raccogliendo in Pianura Padana tutte le acque provenienti dai suoi affluenti e si teme per il Delta del Po, dove le acque confluiranno prima di sfociare in mare.

In Calabria la Protezione civile regionale è allertata. Il comune di Catanzaro ha disposto la chiusura in via cautelare di tutti gli impianti sportivi per la giornata di oggi. Il Comune di Vibo Valentia ha attivato la sua unità di crisi e il Comune di Cosenza ha diramato un avviso alla cittadinanza consigliando di evitare l’uso di ponti e sottopassi, di non sostare lungo fiumi e torrenti.

Il consiglio dell’autorità comunale di Cosenza di non mettersi in condizioni di rischio, lo si può estendere a tutte le aree del Paese dove è in corso una allerta meteo per criticità idrogeologica.