Ilaria Cucchi minacciata di morte: "Chiedo a Matteo Salvini cosa ne pensa"

Minacciata di morte su Facebook da un presunto sostenitore della Lega, Ilaria Cucchi affida il suo sfogo ai social, rivolgendosi al leader del carroccio.

"Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. - scrive sulla sua pagina Facebook riportando lo screen del post con le minacce - Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che denunciare ma mi rendo conto che difronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela".

Solo due giorni fa la Cucchi aveva querelato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per le parole usate per commentare la sentenza di condanna in primo grado dei due carabinieri ritenuti responsabili della morte del fratello Stefano.

In quell'occasione Salvini aveva detto: "Questo testimonia che la droga fa male".