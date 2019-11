Carola da Fazio, Salvini: "In Rai anziché in galera"

La decisione di Fabio Fazio di ospitare Carola Rackete a "Che tempo che fa?", ha scatenato un tam tam sui social e suscitato l'ira di tanti esponenti del centrodestra, che non hanno preso bene l'invito dell'attivista tedesca, protagonista del braccio di ferro con l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Ed è proprio il leader della Lega ha inaugurato le polemiche sui social, lanciando l'hashtag #iostoconOriana, in un tweet al vetriolo pubblicato qualche ora fa.

"Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera... Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo! #iostoconOriana", scrive il leader del carroccio, pubblicando un meme con le immagini di Carola, Fazio e una sardina, contrapposte a Oriana Fallaci, la scrittrice che passò gli ultimi anni della sua vita a scrivere libri e articoli sullo scontro di civiltà e sul pericolo fondamentalismo islamico.

​Su tutte le furie Giorgia Meloni, anche lei indignata per il fatto che una "speronatrice" (scritto a caratteri cubitali nella sua pubblicazione) venga invitata in un talk show si un canale pubblico.

"Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui 3 presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della @GDF. Risultato? #CarolaRackete ospite d'onore in Rai da #Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?!".

​Nicola Fratoianni, esponente di Leu, ironizza sugli interventi dei leader di centrodestra: "Due noti esponenti dell’estrema destra - scrive in un tweet - che sono sempre in tv, oggi se la prendono con Fabio Fazio e la Rai colpevoli di ospitare Carola Rackete e di fare informazione. Stiano sereni: il Minculpop è stato soppresso il 3 luglio 1944, anche se loro ne hanno sempre nostalgia..."

