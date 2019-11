Maltempo in Italia, acqua alta a Venezia e 19 sfollati a Genova

Il maltempo torna a sferzare in Nord Italia. Le intense piogge mettono di nuovo in ginocchio Genova e Venezia.

Allagamenti a Genova

Nel capoluogo ligure, l'esondazione dei rii Fenigni e Ruscarolo, provocata da una bomba d'acqua tra le due e le quattro della notte, ha causato allagamenti in Valpolcevera. In via precauzionale sono state evacuate dalle loro abitazioni 19 persone, residenti nell'area colpita dall'alluvione.

Diverse strade sono state chiuse al traffico, quattro palazzine isolate, mentre la protezione civile invita la cittadinanza a non uscire di casa. Chiuso anche il tratto autostradale tra Bolzaneto e Bussa per un allagamento in galleria Brasile.

Danni in città per i negozianti, a causa del livello dell'acqua arrivato a 1,5 metri in zona piazza Montano, via Sampierdarena. Allagati i negozi a livello della strada. Disagi anche per gli automobilisti, a causa dell'allagamento di un sottopasso, in cui sono rimaste bloccate due auto con 7 persone a bordo. La situazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Acqua alta a Venezia

Intanto l'incubo acqua alta torna a Venezia dopo pochi giorni dal disastro. Un provvidenziale vento da est, alle 8.20 del mattino, ha bloccato lo Scirocco fermando la marea a livello 107 cm sul medio mare rispetto ai 110 cm previsti. Per il momento la situazione è tornata alla normalità e i servizi ripristinati.

✅ A seguito dell'abbassamento del livello di marea, i servizi di navigazione AVM/Actv saranno ripristinati come segue:

Ma le previsioni non sono buone per le prossime ore. Il centro maree del Comune di Venezia, conferma un ulteriore aumento della marea che raggiungerà i 110 cm alle 23.00 di oggi e i 140 cm per le 8.50 di domenica mattina.