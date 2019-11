Senegalese restituisce Rolex trovato a terra ed il proprietario per premiarlo lo assume

Protagonisti di questa storia a lieto fine sono un giovane ambulante senegalese di 21 anni ed un imprenditore di Mantova. L'uomo, che il 9 novembre si trovava a Parma per lavoro, aveva perso l'orologio, un Rolex dal valore di circa 25mila euro, e ne aveva denunciato lo smarrimento ai Carabinieri di Marmirolo, con tanto di appello lanciato sui social al fine di poter ritrovare il prezioso oggetto.

Dopo qualche giorno Modou Gaye, un giovane senegalese residente a Colorno, in provincia di Parma, ha per caso trovato l'orologio per terra in via Farini a Parma dove si trovava per vendere ai passanti libri per bambini. Dopo aver raccolto l'oggetto, che era custodito in una busta di velluto verde, ed averlo mostrato ad un suo amico orefice, lo ha portato ai Carabinieri che, dopo le verifiche, hanno identificato l'orologio e hanno comunicato al proprietario il ritrovamento del Rolex.

Quando i carabinieri gli hanno restituito l'orologio, quest'ultimo ha chiesto di conoscere il nome del giovane che lo aveva riconsegnato. L'imprenditore ha contattato il ragazzo per ringraziarlo e per offrirgli una ricompensa e, dopo aver scoperto che si trattava di un giovane senegalese disoccupato ha manifestato l'intenzione di assumerlo nella sua azienda.

Modou Gaye è arrivato dal Senegal a fine del 2013 e, dopo una esperienza lavorativa di circa un anno in un'azienda parmense, è rimasto senza lavoro. Adesso, grazie al suo gesto e a quello dell'imprenditore, il giovane potrebbe iniziare una nuova vita con un lavoro stabile.