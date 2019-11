Ilaria Cucchi denuncia Salvini e pubblica sui social la foto della querela

Ilaria Cucchi ha pubblicato sul suo profilo facebook la foto della querela contro Salvini. E' l'ultimo atto di uno scontro polemico tra la donna e il leader leghista, iniziato il giorno della sentenza di condanna a 12 anni dei due carabinieri ritenuti colpevoli di omicidio preterintenzionale.

"Ora basta. Lo devo a Stefano, a mio padre ma soprattutto a mia madre. Questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle", ha scritto Ilaria Cucchi annunciando il provvedimento giudiziario.

La denuncia è stata formalizzata oggi "nei confronti di Matteo Salvini, nonché di chiunque altro venga ritenuto responsabile" per il reato di diffamazione, attraverso il legale Fabio Anselmo.

Il leader della Lega aveva commentato la decisione dei giudici con le parole "questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque". A niente sono valse le rassicurazioni di vicinanza alla famiglia, espresse dall'ex ministro degli Interni. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che per anni ha portato avanti una battaglia per la verità sulla morte del fratello, ha minacciato querela.

"Il giorno in cui viene pronunciata la sentenza - scrive la Cucchi - ha il coraggio di dire quelle parole come se fosse al bar e parlasse ai suoi amici? Sono solo una normale cittadina ma non posso fare altro che querelarlo. Mi piacerebbe tanto che l’attuale Ministro dell’Interno sostituisse la costituzione di parte civile fatta proprio dal sig. Salvini con la propria".