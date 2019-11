La soluzione al traffico di Roma? In tavola da surf sul Tevere - foto

Per riuscire ad evitare il traffico che a Roma rischia di fermare le macchina per intere ore, il comico romano Matteo Nicoletta, attore e regista noto tra l'altro per la serie Romolo & Giuly, ha deciso di prendere una tavola da surf per potersi spostare attraverso il fiume Tevere.

"Adesso si parla molto di sharing, le ultime arrivate sono le biciclette rosse. Dunque, rifacendomi a una battuta di Verdone che diceva 'Ma 'sto fiume ce serve o non ce serve?' ho pensato a Surf & Go. Poi con la pioggia di questi giorni il fiume si ingrossa e va sfruttato...", spiega, ironicamente, Nicoletta al giornale La Repubblica.