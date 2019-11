Livorno, mercantile in fiamme al largo della costa

Esplode, intorno alle 2.30 di questa notte, un incendio dentro la sala macchine di una nave mercantile, Eurocargo Trieste, che navigava a tre miglia dal porto di Livorno. Nessuno, tra i 25 membri dell'equipaggio di bordo, risulterebbe ferito o intossicato. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che succedesse il peggio.

Al momento i soccorsi sono ancora in atto e il mercantile è strato trainato sino al porto della città toscana. Al momento, tutte le attività di manovra e partenza programmati nello scalo, sono state sospese.

Lo scorso maggio, un'altra nave mercantile italiana, la Grande Europa, era stata protagonista in un incidente simile. Un'incendio era scoppiato a bordo dell'imbarcazione, mentre navigava al largo delle Baleari. Anche in quel caso, il tempestivo intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l'equipaggio e domare le fiamme, era stato determinante.