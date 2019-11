Ministro Esteri Russia in visita a Roma a dicembre, atteso incontro con Di Maio

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sarà in visita a Roma, dove dal 5 al 7 dicembre si terrà l’annuale conferenza internazionale “Dialoghi Mediterranei”. Lo ha annunciato l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov.

“Il ministro Lavrov ha intenzione di partecipare all’annuale conferenza internazionale “Dialoghi Mediterranei”. La Russia, senza dubbi, ha qualcosa da dire sulle questioni chiave della politica internazionale, anche in ottica della situazione nella regione. Sono previsti incontri e colloqui con le autorità italiane, nonchè con alcuni partecipanti alla conferenza stranieri”, ha dichiarato l'ambasciatore Sergey Razov.

Secondo le fonti di Sputnik alla Farnesina, nel quadro del forum “Dialoghi Mediterranei” è previsto un incontro tra Lavrov ed il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. In qualità di ministro degli Esteri Di Maio non aveva ancora tenuto un incontro con il suo omologo russo. Il colloquio tra i due ministri si svolgerà nell'albergo che ospiterà la conferenza “Dialoghi Mediterranei” mentre negli anni precedenti Lavrov era stato ricevuto a Villa Madama, la sede per gli eventi internazionali del governo.

L'anno scorso il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha partecipato al forum "Dialoghi Mediterranei" a Roma il 22 ed il 23 novembre. Nel corso della sua visita Lavrov ha tenuto un incontro con l'allora ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi.