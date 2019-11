'Ndrangheta, 20 milioni confiscati in due operazioni delle forze dell'ordine

Le forze dell'ordine hanno messo a segno due blitz che hanno portato al sequestro di beni per oltre 20 milioni di euro di beni della 'Ndrangheta.

Due operazioni condotte dalla Guardia di Finanza da una parte, e dal ROS e dal Comando provinciale dei carabinieri di Modena dall'altra, hanno portato al sequestro di circa 20 milioni di euro.

Circa cinquanta finanzieri del Comando provinciale di Latina sono stati impegnati all'alba nelle province di Roma, Milano, Latina e Reggio Calabria, dove hanno eseguito un provvedimento di sequestro del Tribunale della Capitale nei confronti di un pluripregiudicato vicino alla 'Ndrangheta per beni del valore di oltre 10 milioni di euro.

L'altro blitz è invece andato in scena in Emilia Romagna, dove le forze dell'ordine hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Dda di Bologna nei riguardi di due fratelli, imprenditori attivit nei settori della logistica e del traportto e accusati di far parte del sodalizio 'ndranghetistico emiliano.

I due saranno ora chiamati a rispondere dei reati di associazione di tipo mafioso, truffa ed estorsione, anch'essi aggravati dalla finalità mafiosa.