Cadavere di donna scoperto in una roulotte: al via indagine per occultamento

È avvenuto a Torre del Lago, in provincia di Lucca. I Carabinieri del Comando provinciale hanno scoperto, all'interno di una roulotte, il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. Le condizioni di ritrovamento del corpo presagiscono un tentativo di occultamento di cadavere.

Il ritrovamento del cadavere della donna è avvenuto all'interno di una roulotte a Torre del Lago, in aperta campagna lucchese. Gli agenti del Comando Provinciale di Lucca insieme alla Procura hanno subito aperto le indagini per presunto occultamento di cadavere. Il corpo è stato infatti coperto con un telo di plastica e nascosto all'interno dell'abitacolo della roulotte, chiusa a chiave con un lucchetto. Per il momento le autorità sono a lavoro per identificare la donna e capire cosa potrebbe essere successo.

"Per adesso di certo c’è il reato di occultamento di cadavere, perché da sola la persona non può esserci entrata visto che la roulotte era chiusa. Una volta effettuata l’autopsia si vedrà di identificare il cadavere e verificare se si tratta di qualche scomparsa di cui ci sia una denuncia. Si vedrà se ci sono ferite sul corpo e in quel caso avere la certezza che si tratta di un omicidio", spiega il capitano Edoardo Cetola, comandante della compagnia di Viareggio.

Gli investigatori hanno inoltre notato che non molto lontano da dove è stato trovato questo cadavere, nel 2010, in un altro campo, che fu definito degli orrori, dove vivevano persone in condizioni di marginalità tra una baracca e una roulotte, ci fu la sparizione (così anche per la Corte di Cassazione) di Velia Carmazzi e Maddalena Semeraro, madre e figlia mai ritrovate i cui corpi sono stati bruciati secondo le motivazioni della sentenza che ai tempi hanno condannato Massimo Remorini di 61 anni, e Maria Casentini di 58 anni, rispettivamente a 38 anni e a 16 anni di carcere.