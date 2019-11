Venezia andrà sicuramente sott'acqua, lo dicono i climatologi

Secondo il climatologo Anders Levermann dell'Istituto di Potsdam di studio dei cambiamenti climatici, la scomparsa della città di Venezia sott'acqua è solo una questione di tempo. Durante l'intero periodo di osservazione dal 1872, l'acqua nella stagione delle inondazioni non è mai salito così in alto come ora, riporta il giornale tedesco Die Zeit.

È possibile salvare Venezia dal mare? Non secondo il climatologo Anders Levermann dell'Istituto di Potsdam per lo studio dei cambiamenti climatici. A suo parere, la scomparsa della città sott'acqua è solo una questione di tempo.

"Durante la settimana il livello dell'acqua a Venezia ha tre volte superato il segno di 1,5 metri. Durante l'intero periodo di osservazione dal 1872, l'acqua nella stagione delle inondazioni non è mai salito così in alto in un breve periodo", si legge nel giornale tedesco Die Zeit.

"Più aumentiamo la temperatura del pianeta, più forti diventano le piogge e più alto è il livello del mare. Tutto ciò potrebbe aver intensificato le inondazioni a Venezia. In questo caso, un altro fattore potrebbe essere la corrente a getto. (... Mentre il riscaldamento globale si riscalda, la corrente di getto si discosta dalla sua traiettoria originale. [...] La direzione corrente mostra che i venti A Nord dell'Italia non soffiano come al solito da ovest a est, hanno fatto un piccolo gancio sotto l'Europa e in Italia soffiano da sud a nord-ovest. Così, il flusso di getto potrebbe rafforzare il flusso d'aria locale, causando acqua alta", ha sottolineato il climatologo.

"Secondo i calcoli effettuati dall'Istituto, che il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) ha utilizzato nella sua analisi, come risultato del riscaldamento del clima sulla terra di un grado, il livello del mare aumenterà di circa 2,5 metri. Anche se l'aumento è molto lento - forse impiegherà centinaia di anni, ciò significa che, a lungo termine, Venezia finirà sotto il livello del mare", conferma Levermann. "Rispettando gli obiettivi dell'accordo di Parigi, composto a quello di prevenire l'aumento della temperatura del pianeta di oltre 2 gradi, nel lungo periodo ci si deve aspettare un sollevamento del livello del mare di circa cinque metri. Venezia andrà sicuramente sott'acqua. Le grandi città costiere, come Amburgo, Shanghai, Hong kong o New York, devono prepararsi per il fatto che la maggior parte di loro si ritroverà pochi metri sotto il livello del mare", sottolinea il climatologo.

"Nel 2014, in collaborazione con i colleghi dell'Università di Innsbruck, ho analizzato in quali paesi, con il crescente livello del mare, ci si aspetta di perdere la zona costiera e quali siti del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO soffriranno. Abbiamo compilato una lista secondo cui, considerando solo l'italia, soffrirà non solo Venezia, ma anche il centro storico di Napoli o Piazza Duomo a Pisa. Con un aumento delle temperature globali di tre gradi, a lungo termine, uno su cinque siti culturali dell'Unesco sarà minacciato. L'unica possibilità di limitare davvero l'innalzamento del livello del mare è smettere di bruciare carbone, petrolio e gas", ha sottolineato il ricercatore Lavermann.