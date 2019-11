Ex Pac Cesare Battisti. Corte Cassazione conferma l’ergastolo

Cassazione conferma l'ergastolo per l'Ex Pac Cesare Battisti, dichiarando inammissibile il suo estremo tentativo di convertire la pena in 30 anni di carcere.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato poco fa l’ergastolo per l’ex Pac Cesare Battisti, il brigatista arrestato in Bolivia a gennaio 2019 che per decenni ha condotto la sua vita da latitante.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la richiesta di ricorso proposta dalla difesa del terrorista, che intendeva opporsi all’ordinanza del 17 maggio 2019, con cui la Corte di assise di appello di Milano negava la commutazione della pena dell’ergastolo in quella di trenta anni di reclusione.

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta motivandola in questi termini:

“Le questioni sollevate con il ricorso concernevano la persistente efficacia dell’accordo di commutazione della pena stipulato tra le autorità italiane e brasiliane, in vista dell’estradizione dal Brasile, poi non avvenuta”.

Ma Battisti non è stato espulso attraverso il Brasile, egli è fuggito in Bolivia e lì è stato arrestato dalla polizia boliviana con il supporto degli uomini dello Scip della polizia italiana. Per tale motivo la Cassazione ha “ritenuto corretta la decisione della Corte di assise di appello” di Milano.

Si chiude qui, quindi, l’ultimo “tentativo di fuga” di cesare Battisti dalle sue responsabilità storiche.

Una guerra giusta

Così l’aveva definita Cesare Battisti la sua attività terroristica: “una guerra giusta”.

Lo aveva detto al pm Emannuele Nobili durante l’interrogatorio di garanzia avvenuta in carcere subito dopo la sua estradizione in Italia.

In quella occasione Battisti aveva ammesso l’omicidio di quattro persone e aveva chiesto scusa per il dolore arrecato.