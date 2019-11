Marito di Elisabetta Trenta rinuncia alla casa

Il marito dell’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta (M5s), rinuncia all’appartamento assegnato dal ministero. Lo annuncia l’ex ministro intervistata da Radio 24 durante la diretta di 24 Mattino:

“Mio marito, che è il titolare dell’alloggio, pur essendo tutto regolare e non essendoci nulla che ci debba far sentire in imbarazzo, per salvaguardare la serenità della famiglia, sta presentando istanza di rinuncia per l’alloggio”.

Queste le parole dell’ex ministro, che considera “schifezza mediatica” quella che è ricaduta su di lei in questi giorni.

Per quanto riguarda le tempistiche la Trenta ha aggiunto: “Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per poter fare un trasloco”.

Inoltre chiede rispetto, perché si considera “una donna di Stato” che ha sempre “fatto dell’etica la base della” sua vita.

La risposta alle richieste pressanti del M5s

Alla fine la richiesta pubblica di Luigi Di Maio e degli altri esponenti del M5s, hanno costretto l’ex ministro a fare il passo indietro.

Lei non si è sentita “trattata bene” dal M5s, ma continua a credere nei valori del movimento e conferma che lei resterà nel Movimento 5 stelle.

Ciò che le è dispiaciuto di più, dice l’ex ministro Elisabetta Trenta ai microfoni di Radio 24, è di non essere stata contattata da nessuno per chiederle la sua versione dei fatti, salvo il colloquio avuto con Di Maio.

E poi aggiunge: “...forse una pausa di riflessione me la prendo, non ho deciso nulla”.

L'intervista integrale all'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta

L'intervista completa a Elisabetta Trenta accessibile via Twitter, in cui si giustifica sul caso della casa assegnata regolarmente, ma che anche dal M5s viene bollato come un privilegio da casta.