Ndrangheta. 200 milioni sequestrati a Reggio Calabria a 4 noti imprenditori locali

Sequestrati 200 milioni di euro in beni e titoli finanziari a 4 imprenditori presunti affiliati alla Ndrangheta di Reggio Calabria. I 4 erano stati arrestati durante operazione 'Monopoli'.

Operazione anti Ndrangheta a Reggio Calabria, dove la Guardia di Finanza e i Carabinieri stanno eseguendo il sequestro di beni societari, di beni immobili, e di rapporti finanziari per un valore complessivo stimato in oltre 200 milioni di euro, che sono riconducibili a quattro imprenditori della zona accusati di far parte delle cosche della Ndrangheta locale.

I quattro imprenditori risultano già agli arresti dall’aprile del 2018, perché coinvolti nell’operazione conosciuta come ‘Monopoli’, in cui furono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio di danaro.

L’operazione è coordinata dalla Direzione investigativa antimafia, dallo Sco della Guardia di finanza ed è diretta dal Procuratore capo Giovanni Bombardieri.

Maggiori informazioni sull’operazione di questa mattina, in cui sono stati sequestrati 200 milioni di euro a quattro imprenditori di Reggio Calabria presunti affiliati alla Ndrangheta, verranno fornite durante la conferenza stampa prevista per le ore 10:00 di oggi presso la Procura della repubblica di Reggio Calabria.