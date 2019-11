Matteo Salvini sul Mes: 'Se Conte ha firmato nuovo fondo salva stati è alto tradimento'

Matteo Salvini si rivolge dalla diretta Facebook al premier italiano per chiedere chiarimenti sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità).

“Lo vogliamo chiedere al signor Conte, che, pare, abbia firmato di nascosto, un accordo per cambiare il fondo salva-Stati, magari di notte, per trasformarlo in fondo ammazza stati”.

Si rivolge ai giornalisti e a chi ha voglia di andare fino in fondo alla questione Salvini, chiedendo loro di verificare se Conte e l’ex ministro all’Economia Tria hanno firmato questo accordo senza il permesso del Parlamento e della Lega. Se così fosse, prosegue Salvini, “sarebbe abusivo, anzi, sarebbe alto tradimento”.

Secondo Salvini il Mes è una gabbia che porterebbe i nostri titoli di stato a valere sempre meno.

“Se qualcuno ha firmato all’oscuro del popolo e del Parlamento lo dica adesso, altrimenti sarà alto tradimento e per i traditori in pace e guerra il posto giusto è la galera”.

Salvini chiede che Conte riferisca in parlamento, che dica se ha firmato o non ha firmato. Chiama in causa le principali testate giornalistiche italiane quella della Rai, Mediaset e di La7, affinché ne parlino.

“La Lega non ha dato nessuna autorizzazione” al Mes quando erano al governo con il M5s, questa in sintesi la posizione del segretario del Carroccio.

Uno dei motivi per cui il governo cadde

Claudio Borghi della Lega su Twitter posta due video in cui spiega l’intera vicenda legata al Mes. Nel tweet dice esplicitamente che il governo gialloverde sarebbe caduto anche a causa della divergenza di prospettiva sul Mes.

Nel tweet i video dell’interrogazione parlamentare che Borghi fece al ministro Tria, dell’allora sua maggioranza.

Questo il video dell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Borghi.

Questa è la contro risposta di Borghi al termine del question time dell'allora ministro dell'Economia Giovanni Tria.