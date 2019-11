Lo Ius Soli fa litigare Pd e M5s

La proposta lanciata dal segretario Dem Nicola Zingaretti per inserire nell'agenda di governo la riforma della cittadinanza con lo Ius Culturae e soprattutto lo Ius Soli non è stata gradita nel Movimento Cinque Stelle.

Il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha ribadito oggi il suo netto no all'apertura della discussione dello Ius Soli nell'azione di governo. Ospite di Rtl 102.5, il capo della Farnesina ha espresso il suo sconcerto per la proposta del segretario del Pd Nicola Zingaretti, evidenziando che la questione non rientra negli accordi tra Dem e pentastellati per la nascita del governo Conte-bis.

"Credo di avere il diritto di dire che sono sconcertato, tra l'altro lo "Ius soli" non è mai stato discusso nell'accordo di governo", ha dichiarato testualmente Di Maio.

Questa dichiarazione si aggiunge alla bocciatura arrivata ieri sempre per bocca del leader del Movimento Cinque Stelle, dopo aver ricordato le altre emergenze del Paese, in particolare il maltempo che ha flagellato Venezia e fatto paura a Firenze, così come il caso dell'ex Ilva, con migliaia di posti di lavoro a rischio a Taranto e il possibile effetto domino sul settore manifatturiero italiano.

"Si parla di Ius soli mentre c'è il maltempo che flagella l'Italia e il futuro di undicimila lavoratori a Taranto, sono sconcertato... Non siamo al governo per lanciare slogan o fare campagna elettorale", aveva dichiarato il leader M5s.

Ai mal di pancia dei Cinque Stelle aveva risposto piccato il vicesegretario Dem Andrea Orlando:

"a molti esponenti dei Cinque Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo a pensare anche due cose nello stessa giornata".

Oggi sulla questione è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini, che senza girarci attorno ha criticato la proposta di Zingaretti sui social.

"Questa sinistra è una vergogna anti-italiana: la cittadinanza non è un biglietto-premio al luna park, va meritata, desiderata, conquistata. #noiussoli".