Dubai Air Show 2019, Leonardo presenta Heliterminal. Servirà Expo Dubai 2020

Leonardo presenta al Dubai Air Show 2019 Heliterminal, l’eliporto commerciale con lounge integrata dove potranno atterrare elicotteri e convertiplani.

Il city terminal per elicotteri “permetterà lo sviluppo di una rete di collegamenti ‘point to point’ per trasferimenti all’interno di aree urbane e tra le città”, si legge nel comunicato stampa di presentazione.

Il primo Heliterminal Leonardo che sarà costruito servirà gli utenti VIP dell’Expo Dubai 2020, evento internazionale previsto per la seconda metà del 2020 negli Emirati Arabi Uniti.

Il terminal, realizzato in materiali ecocompatibili e riciclabili, fornisce all’utenza VIP e charter servizi in città che di solito sono disponibili solo in aree aeroportuali e lontane dai centri cittadini. Il terminal, all’occorrenza, potrà essere facilmente smontato e ricollocato in altro luogo.

Il prossimo anno a #Dubai verrà creato un nuovo terminal per elicotteri e convertiplani a supporto dei trasferimenti da e per @expo2020dubai. Il concept innovativo della struttura permetterà di portare nel centro della città confort e servizi tipici di un aeroporto #DubaiAirshow pic.twitter.com/kmGOZVlDsF — Leonardo (@Leonardo_IT) November 18, 2019

​Heliterminal Leonardo all’Esposizione universale di Dubai 2020

Il terminal per elicotteri e convertiplani di Leonardo sarà installato il prossimo anno in prossimità dell’area espositiva dell’Esposizione universale di Dubai 2020. Il servizio elicotteristico sarà garantito dall’operatore emiratino Falcon aviation services con elicotteri Leonardo, che in EAU detiene il 90% della quota di mercato del settore elicotteri VIP.

Il concept del terminal Leonardo

Il terminal per elicotteri di Leonardo è un tutto in uno. Esso prevede una piattaforma di atterraggio sul tetto, mentre al suo interno si trovano un’area info point e comunicazioni, una sala d’attesa, sala riunioni e briefing, e un’area addetta al controllo del terminal.

Il convertiplano Leonardo AW609

Sul terminal potrà atterrare anche il convertiplano Leonardo AW609, il velivolo a decollo e atterraggio verticale di recente immissione nel mercato internazionale.

Simile ad un piccolo aereo, le sue ali convertibili consentono alle eliche dei motori di trasformarlo in un velivolo a decollo e atterraggio verticale.