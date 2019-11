Allerta meteo: Arno, rientra la paura. Maltempo Roma, Tevere osservato speciale

Allerta meteo arancione su Firenze dove le scuole sono aperte, per il maltempo a Roma il Tevere è sotto osservazione. In Alto Adige frana colpisce un treno, illesi i passeggeri.

Intorno le 4:00 di questa mattina l’Arno e i suoi affluenti principali sono scesi sotto il primo livello di guardia, la città di Firenze e i paesi della provincia interessati dalle piene possono tirare un sospiro di sollievo.

Resta comunque attiva l’allerta arancione sul reticolo principale per rischio idraulico e l’allerta meteo codice giallo sul reticolo minore fino alle ore 23:59 del 18 novembre. Questa mattina, inoltre, le scuole sono regolarmente aperte a Firenze come comunicato ieri dalla Protezione civile della città.

Maltempo Roma

Allerta meteo anche su Roma, dove la criticità idrogeologica e idraulica è attiva dalla sera di domenica 17 novembre e lo resterà per le successive 24-36 ore. Lo riporta il sito di Roma Capitale, riprendendo il comunicato emesso dal Centro funzionale regionale, il codice dell’allerta è giallo.

Per quanto riguarda i livelli idrici del Tevere, “Restano chiusi gli accessi alle banchine con l’interdizione di tutte le attività ricettive/creative e il trasporto turistico su barconi e natanti, fino al termine dell’emergenza”.

Il fiume ha infatti raggiunto i nove metri di livello nella capitale e per questo anche per oggi 18 novembre il livello di attenzione resta alto, tanto che anche il Cimitero monumentale del Verano resterà chiuso per tutta la giornata di oggi ancora, per facilitare la “messa in sicurezza delle essenze arboree”, come imposto dall’Ordinanza della Raggi.

Neve in Alto Adige

Ancora codice giallo in Alto Adige, dove questa mattina alle 6:00 una frana ha fatto deragliare un treno a Rio Pusteria (Bolzano) diretto a Brunico, costringendo alla chiusura della linea ferroviaria. A bordo del treno, riferisce Tgr Bolzano, c’erano due passeggeri rimasti illesi e portati via dai vigili del fuoco.

In Val Martello, colpita ieri da una valanga controllata, oggi le scuole restano chiuse anche a causa dell’alta neve fresca che ha raggiunto i due metri di altezza. Riaperta invece la A22 tra Bressanone e Vipiteno dopo la caduta di un cavo elettrico.