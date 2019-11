Firenze, l’Arno preoccupa la città. Colmo di piena a Incisa Valdarno

Il fiume Arno preoccupa la città di Firenze e i comuni limitrofi. Il presidente della Regione Toscana diserta l'assemblea Pd per convocare il tavolo della Protezione civile regionale.

Da Venezia a Firenze, fin giù a Matera, l’Italia sta vivendo una settimana critica a causa delle avverse condizioni meteo. Ora è il fiume Arno a preoccupare. A Incisa Valdarno (Fi) il fiume ha raggiunto il colmo di Piena intorno alle 11:00, mentre a Lastra a Signa (Fi) il livello è sotto stretta osservazione.

In città a Firenze il livello dell’Arno ha raggiunto quasi i 5,5 metri considerato secondo livello di criticità. Per intenderci è il livello più alto mai raggiunto negli ultimi 20 anni.

La stazione di rilevamento posta presso Firenze Uffizi indica un probabile picco di piena, che ha fatto scattare in città l’attivazione del Centro operativo della protezione civile.

Il Comune di Firenze sul sito web ufficiale ha pubblicato il bollettino meteo a cura della Sala operativa comunale, con cui avverte la cittadinanza dell’allerta meteo arancione “per rischio idraulico reticolo principale in corso fino alle ore 23:59 del 18/11/219” e una “allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle ore 13:00 del 17/11/2019 fino alle ore 23:59 del 18/11/2019”.

Il tweet del vice sindaco di Firenze

Impressionanti le fotografie dell'Arno postate dal vice sindaco di Firenze Cristina Giachi, che rassicura la città: L'Arno resterà nell'alveo.

Lo so, fa impressione. Il picco sarà nel pomeriggio, ma ci assicurano sarà al di sotto dei 5 mt. che sono il secondo livello di guardia. Tutta questa acqua, con la pressione che fa, crea disagi a fognature e caditoie, con possibili allagamenti.#arno #allertameteoTOS pic.twitter.com/g5TrQ9629v — Cristina Giachi (@CGiachi) November 17, 2019

​Situazione critica in tutta la Regione Toscana

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi avverte via Facebook della situazione critica che colpisca vaste zone della regione: “fiumi in piena e esondazioni, rischi di alluvione”.

Per questo motivo non ha partecipato all’assemblea del Pd (suo partito) a Bologna ed è rientrato a Firenze per monitorare la situazione da vicino.

Il presidente Rossi ha anche convocato “la riunione della protezione civile regionale” per fare il punto della situazione.