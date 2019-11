Sparatoria nel milanese, un albanese di 40 anni è grave

Sparatoria nella serata di sabato a Limito di Pioltello in provincia di Milano, rimasto a terra un albanese di 40 anni mentre una seconda persona è stata ricoverare in un secondo ospedale.

Sparatoria nel sabato sera di Limito di Pioltello in provincia di Milano dove ieri sera, poco prima delle 20, un uomo di 40 anni e di origini albanesi è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in un bar della frazione di Pioltello.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, è stato raggiunto da almeno una pallottola all’addome. L’ambulanza del 118 giunta sul luogo dell’accaduto, il bar Piper in via Palermo, lo ha trasportato all’Ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso ma ancora cosciente.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della vicina tenenza di Cassano d’Adda, che hanno avviato le indagini sulla sparatoria.

Nel frattempo una seconda persona si è presentata nel pronto soccorso dell’ospedale di Cernusco sul Naviglio, riferendo di essere stato ferito in un bar di Pioltello durante una sparatoria. Anche questa versione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.