Meteo, allerta Rossa sul Veneto e Arancione su molte regioni italiane

Ancora allerta rossa su parte dell'Italia e in particolare sul Veneto. A Venezia si attende ancora una ondata di marea per le ore 12.00. La situazione meteo in Italia.

Il maltempo continua a imperversare e sembra non voler dare tregua al Veneto dove si segnala ancora per oggi l’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile, che segnala elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta arancione anche sull’Alto Adige e parte del Friuli, ma l’allerta arancione si estende in Toscana e nel Lazio, con la situazione meteo che potrebbe peggiorare anche in altre regioni italiane, in particolare al centro.

Intanto ieri ancora acqua alta a Venezia con la marea che ha raggiunto i 115 centimetri e continuato ad allagare piazza San Marco e i locali commerciali. Il Centro maree del comune di Venezia prevede per oggi una nuova massima di 120 centimetri alle ore 11.55. I cittadini di Venezia e i turisti che si trovano nella città, possono ottenere informazioni in tempo reale attraverso il canale Telegram del Centro maree.

Critica la situazione anche in Alto Adige dove le intense nevicate hanno lasciato senza energia elettrica migliaia di famiglie per tutta la notte. Intanto hanno ripreso a circolare i treni sulla linea da e per il Brennero dopo lo stop alla circolazione a causa delle intense nevicate.

Le proteste pesanti dei cittadini via Twitter

Sono pesanti le proteste dei cittadini di Venezia che si scagliano contro le autorità che in queste ore di alta marea hanno visitato la città e promesso fondi per terminare il MOSE e riparare i danni.

Dopo le comparsate a Bologna e altre parti, a Venezia x i...selfie😠😠😠 pic.twitter.com/1LYqUVXUht — Gianni Quadrini2 (@Gianni_Pisa) November 15, 2019

​L’alta marea non ha risparmiato neanche l’archivio del prestigioso Conservatorio di Venezia dove si conservano gli spartiti originali di Beethoven che sono stati bagnati dall’eccezionale acqua alta.