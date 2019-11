Protesta dei vigili del fuoco, proclamato lo sciopero nazionale il 21 novembre

Sit in dei Vigili del Fuoco davanti a Montecitorio per chiedere risposte al Governo su assunzioni e Legge di Bilancio. Oltre a quello romano, altri presidi sono stati organizzati davanti alle Prefetture di tutta Italia. Il 21 novembre ci sarà lo sciopero nazionale.

Ha avuto luogo oggi a Montecitorio il sit in organizzato dai Vigili del Fuoco, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, presidio a cui si sono unite manifestazioni dei Vigili del Fuoco davanti alle Prefetture di tutta Italia per chiedere più risorse nella legge di Bilancio a sostegno dei diritti, del salario e della sicurezza sul lavoro dei Vigili del Fuoco.

"Siamo qui in piazza a Roma, come in tante altre piazze del Paese, per rivendicare diritti, salario e tutele. Servono risorse nella legge di Bilancio per valorizzare e retribuire adeguatamente i Vigili del Fuoco, anche dal punto di vista previdenziale; così come sul fronte delle tutele rivendichiamo risposte da parte del governo: non abbiamo l'assicurazione Inail, bisogna intervenire prevedendo risorse", afferma Mauro Giulianella durante la manifestazione, il responsabile nazionale della Funzione Pubblica Cgil Vigili del Fuoco.

Oggi in piazza, a Roma e in tutta Italia, perché vogliamo risposte in #leggeDiBilancio su diritti, salario e tutele

​"C'è bisogno di assunzioni: dobbiamo raggiungere una dotazione organica di almeno 40 mila unità e nella legge di Bilancio non c'è nulla su questa necessità. Infine, bisogna assolutamente rinnovare il contratto, scaduto ormai da un anno", conclude Giulianella.

#UniciNellaTutela, Vigili del Fuoco in piazza @Montecitorio a Roma.

Diritti, salario e tutele: servono misure nella #leggeDiBilancio.

Le ragioni della protesta

​Durante la manifestazione, iniziata alle 10 di questa mattina, è stato annunciato anche lo sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco che si terrà il 21 novembre.