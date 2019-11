Calenda lancia nuovo movimento politico: "Pronti a combattere insieme al Pd"

Dopo la manifestazione della sinistra svoltasi a Bologna, Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico, ha annunciato il lancio del suo nuovo movimento politico, fissato per il 21 novembre.

Allontanatosi dal Partito Democratico in seguito all'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, Calenda ha deciso di comunicare il lancio del movimento attraverso un post su Twitter, esprimendo l'intenzione di collaborare col Pd. Tutto ciò avverrà anche grazie all'aiuto di Matteo Richetti, ex senatore dem, con l'obiettivo di essere in pista e competitivi per le regionali in Emilia-Romagna a sostegno del presidente uscente Bonaccini, in programma il 26 gennaio prossimo.

Questa mobilitazione va onorata. Il 21 lanceremo il nuovo movimento politico. Nonostante il poco tempo siamo pronti a lavorare con ⁦@sbonaccini⁩ e ⁦@pdnetwork⁩ per combattere insieme. Ovviamente se i 5S non saranno alleati. ⁦@MatteoRichetti⁩ pic.twitter.com/JHW7Ah1toW — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 15, 2019

​La manifestazione di protesta tenutasi a Bologna ieri, contro la visita di Matteo Salvini per aprire la campagna politica in Emiglia Romagna, si è divisa in due fronti: una manifestazione pacifica in piazza Maggiore di seimila persone, secondo gli organizzatori, e il corteo dei centri sociali che ha radunato almeno duemila persone. Il corteo, con manifestanti che lanciavano bottiglie, oggetti e fuochi d’artificio, è partito da piazza San Francesco e ha cercato di raggiungere il palazzetto prima di essere fermato con gli idranti dalla polizia in tenuta antisommossa.