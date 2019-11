Emanuele Filiberto: "I reali stanno tornando" - Video

"Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo fiducia oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia Reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I reali stanno tornando”

Con queste parole il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto strabuzzare gli occhi a milioni di italiani. Un videomessaggio alla Nazione con cui l'erede del casato reale sembra voler rivendicare i suoi diritti di monarca sull'Italia, in nome della stabilità, della fiducia e del bene degli italiani.

Sta arrivando il momento. È per me un dovere, ma anche un grande onore, annunciarvi l’imminente ritorno della Famiglia Reale. #emanuelefiliberto #irealistannotornando #adv pic.twitter.com/O0J3U6IqsN — Emanuele Filiberto (@efsavoia) November 14, 2019

​Tuttavia a molti utenti non è sfuggito l'hashtag #adv con cui Emanuele Filiberto ha annunciato sì il suo ritorno ma non nella scena politica, quanto su Mediaset, in TV. In un altro tweet, ha scritto "in momenti di complessità un Paese ha bisogno di una guida stabile. Che porti fiducia e che sia da esempio. Di questo e altro voglio parlare al Paese. Stasera, ore 21 sulle reti Mediaset".

Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria è nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia. Nella giornata di sabato 16 novembre Emanuele Filiberto presenzierà alla celebrazione del 150° anniversario della nascita di Vittorio Emanuele III, il penultimo re d'Italia, in programma a Vicoforte, in provincia di Cuneo.