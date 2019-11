Maltempo, crolla edificio a Messina

Forte mareggiata provoca il crollo di un edificio a Messina e di parte di strada. La zona era stata messa in sicurezza lo scorso anno. Lo stabile era dismesso.

Il maltempo che in questi giorni ha imperversato in Italia ha, fra le altre cose, causato una forte mareggiata che ha colpito la costa messinese la notte tra martedì e mercoledì e la giornata di ieri. A Messina, l'impeto delle acque del mare ha causato il crollo di uno stabile.

La palazzina era conosciuta come ex Samar, un vecchio edificio dismesso da tempo, situato all'interno dell'area di un ex cantiere navale, nei pressi della stazione ferroviaria di Contesse. Area che l'anno scorso il governo regionale aveva deciso di riqualificare.

Assieme allo stabile è crollata pure una decina di metri di strada. Lungo il tratto di costa, soggetto all'erosione del mare, erano stati realizzati degli argini di protezione. Purtroppo si sono rivelati insufficienti a contenere la forza delle acque.