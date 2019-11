Di Maio: oggi in Italia i militari feriti in Iraq

Rientrano in Italia i militari feriti in Iraq. L'annuncio arriva dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

I cinque militari italiani feriti nell'attentato di Kirkuk di domenica scorsa faranno ritorno in Patria entro la serata di mercoledì:

"Oggi pomeriggio rientreranno in patria i militari italiani feriti in Iraq nell'attentato rivendicato dal Daesh. Esprimo la mia personale vicinanza e quella del governo ai militari coinvolti ed a tutti gli uomini e le donne in uniforme che all'estero rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza" - si legge nel comunicato diffuso dal titolare della Farnesina, Luigi di Maio.

Ad accogliere i militari feriti all'aeroporto romano di Ciampino, insieme al ministro degli Esteri ci sarà anche il ministro della Difesa Guerini.

Nella giornata di ieri i cinque erano stati trasferiti in Germania, presso l'ospedale della base NATO di Ramstein.