Da Anas 380 milioni di euro per aggiustare ponti e viadotti in Italia

Pubblicati oggi da Anas (gruppo FS italiane) sulla Gazzetta Ufficiale 76 bandi di gara, per lavori di manutenzione straordinaria volti al risanamento strutturale di ponti e viadotti presenti sul territorio nazionale. Questi bandi di gara raggiungono un valore complessivo di 380 milioni di euro.

I bandi di gara riguardando l'affidamento di altrettanti accordi, della durata di quattro anni, del valore di 5 milioni di euro ciascuno. Gli investimenti sono ripartiti per tutte le regioni e in tutte le zone viarie gestite da Anas e le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, insieme alla documentazione richiesta, entro il 2 dicembre 2019.

"L’affidamento degli appalti è stato avviato mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di Accordi Quadro, strumento che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità", si legge nel comunicato stampa emesso da Anas.

I più corposi interventi verranno effettuati al Sud, nelle regioni Sicilia, che otterrà investimenti per 60 milioni di euro, Sardegna con 35 milioni e Calabria e Campania, con 25 milioni ciascuno, mentre i restanti investimenti sono ripartiti nelle altre regioni, con investimenti in Lazio e Emlia-Romagna di 20 milioni e 15 milioni per l'A2 “Autostrada del Mediterraneo” in Basilicata.