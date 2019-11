Due auto sfrecciano contromano in corsia di sorpasso, strage evitata - Video

Un uomo ha scansato per miracolo, mentre superava un tir in superstrada, due auto che sfrecciavano contro mano. La cam posizionata nell'auto ha ripreso il momento.

Una strage evitata per miracolo, nonostante la forte pioggia che limitava la visuale contribuendo ad aumentare la pericolosità della situazione. Due auto sfrecciavano in corsia di sorpasso contromano, mettendo a repentaglio la vita delle famiglie che circolavano sulla via. E' successo in Sicilia, sulla statale 640 nei pressi di Canicattì.

Un automobilista ha visto la morte con gli occhi. Dino Terrana stava guidando tranquillamente per la superstrada quando, appena sorpassato un tir, si è visto arrivare addosso due auto che sfrecciavano sotto la pioggia in contromano sulla stessa corsia di sorpasso. L'uomo per poco è riuscito ad evitarle senza tagliare la strada al tir, provocando un incidente potenzialmente mortale. Terrana, sconvolto da quanto aveva appena visto, chiama la compagna dicendole "amore, questi potrebbero uccidere altre persone", dopo di che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine.

La cam dell'auto a ripreso il momento è adesso il video è diventato virale.