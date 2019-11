Manovra, Gualtieri: asili gratis dall'1 gennaio e più posti al Sud

Più posti negli asili nido, soprattutto al Sud, e bonus per le famiglie meno abbienti. Misure predisposte anche "per sostenere l'occupazione femminile", ha detto il ministro dell'Economia.

E' stato anticipato all'1 gennaio il bonus asili nido, la misura che ne predispone "la sostanziale gratuità" per la "grande maggioranza delle famiglie italiane", in particolare quelle a basso reddito, e che sarà "importante anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile", ha dichiarato il ministro dell'Economia Enrico Gualtieri in audizione delle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

La manovra, inoltre, prevede un incremento di posti negli asili nido "oggi insufficienti in particolare nel Mezzogiorno". In tutto nel triennio, i fondi destinati alle famiglie vedranno un incremento di 2,8 miliardi di euro in più.

La manovra prevedeva l'entrata in vigore delle misure di sostegno all'infanzia a partire dal settembre del 2020. Il contributo che le famiglie riceveranno varierà in base all'Isee. Per le famiglie con basso reddito il servizio sarà sostanzialmente gratuito, fa sapere il ministro. Al momento non risultano definite le soglie minime e massime di erogazione.