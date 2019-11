Incontro a Roma tra Merkel e Conte

La cancelliera Angela Merkel è arrivata nella capitale italiana per incontrare il premier Giuseppe Conte. Da notare che la cancelliera non si era mai recata in Italia per visite ufficiali durante il governo Lega-M5s, pertanto l'incontro odierno può essere visto come un segnale del ritrovato feeling tra Roma e Berlino.

Al centro dei colloqui tra i due capi di governo, la situazione in Libia, con la Germania che intende organizzare entro il mese prossimo una conferenza internazionale per la pacificazione del Paese, la questione dei flussi migratori, i temi europei ed i rapporti bilaterali. Non sono mancate discussioni su tematiche economiche, come l'acciaio e l'ex Ilva così come Alitalia, in virtù dell'interesse della compagnia di bandiera tedesca Lufhtansa.

Unità nell'affrontare le sfide europee

L'incontro, secondo Conte è stata "una buona occasione per soffermarci sulle numerose priorità internazionali, europee e bilaterali che ci accomunano. I rapporti sono plasmati dal contributo che i nostri Paesi possono dare insieme al rilancio dell'Europa. Siamo in avvio della legislatura europea e questo rafforza l'impegno congiunto in direzione di soluzioni europee per risolvere le principali sfide: la gestione europea delle migrazioni, la crescita economica, stiamo attraversando una congiuntura niente affatto favorevole, rilanciare l'occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, la sfida della Brexit e il tema dell'allargamento dell'Ue ai Paesi dei Balcani occidentali".

Il premier ha poi sottolineato l'importanza del lavoro comune tra Italia e Germania e del continuo confronto su questi temi.

Cooperazione nel settore siderurgico

"Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze" nel settore dell'acciaio, ha affermato Conte dopo aver parlato con la cancelliera tedesca Angela Merkel della questione ArcelorMittal (ex Ilva).

Crisi libica

Italia e Germania spingono perché si possa arrivare ad un "rapido cessate il fuoco in Libia", ha poi detto Conte, auspicando nella ripresa del processo politico sulla base del buon esito della conferenza di Berlino.