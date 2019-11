L’Isis rivendica l’attentato ai militari italiani in Iraq

Lo Stato Islamico ha rivendicato l'attentato avvenuto ieri in Iraq, in cui sono stati feriti 5 militari italiani.

"Con l'aiuto di Dio, soldati del Califfato hanno colpito un veicolo 4X4 con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell'antiterrorismo peshmerga nella zona di Kifri, con un ordigno, causando la sua distruzione e ferendo quattro crociati e quattro apostati", si legge nel comunicato diffuso dall'Isis attraverso un'agenzia di propaganda Amaq.

In precedenza, è stato riferito che sono serie le condizioni di 4 dei 5 militari feriti in Iraq durante un attacco avvenuto ieri, ma non sono in pericolo di vita. Stanno ricevendo cure mediche specifiche nell'ospedale militare. A causa delle gravi ferite riportate durante l’esplosione dell’ordigno IED, due dei militari dei reparti speciali hanno subito amputazioni.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando questa mattina a Uno Mattina su Rai 1, ci ha tenuto a precisare che le famiglie dei militari italiani “sono state avvisate per prime, prima ancora che venisse fuori la notizia”. Ma Di Maio ha anche spiegato le ragioni della missione in Iraq dei militari italiani, affermando che rientra nel quadro di una attività “formativa” delle forze militari irachene per preparare queste ultime al contrasto del terrorismo, in particolare contro l’Isis.