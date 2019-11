Delta Airlines conferma 100 milioni su Alitalia e partnership stabile

Delta Airlines si è detta disponibile a entrare nella cordata di salvataggio della compagnia di bandiera Alitalia con un investimento da 100 milioni di euro, pari al 10% del capitale.

Nel comunicato diffuso dalla compagnia si legge che Delta Airlines “continua a lavorare con le Ferrovie dello stato e Atlantia e conferma di essere pronta a investire”.

La partecipazione della compagnia aerea statunitense sarebbe stabile e di durata.

I sindacati restano con i piedi per terra, in particolare Claudio Tarlazzi, segretario generale della Uiltrasporti, intervistato da Adnkronos, si è detto molto preoccupato per il procrastinarsi dei “tempi della decisione”.

Tarlazzi sollecita una decisione urgente e responsabile per rilanciare la compagnia aerea “strategica per il Paese”. Se così non dovesse essere, minaccia il sindacalista, siamo pronti ad azioni sindacali.

I sindacati lamentano il fatto che il piano industriale non li coinvolge, il loro timore è che dal nuovo accordo ne risultino nuovi tagli agli stipendi (già bassi, fa notare il sindacalista) e ulteriori licenziamenti.

Bisogna fare presto è l’appello, perché Alitalia continua a perdere soldi e invece andrebbe rilanciata, anche nelle rotte internazionali.

Sergio Mattarella a favore di Alitalia

Dopo l’appoggio a Conte sul dossier ex Ilva con ArcelorMittal, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarebbe sceso in campo a favore anche di Alitalia facendo valere il suo discreto peso istituzionale su chi di dovere, affinché si giunga presto a una soluzione definitiva anche su questo tavolo di crisi aperto ormai da molto tempo.

Dopo il ritiro di Lufthansa e il rientro in partita di Delta Airlines è ora il momento di giungere a una conclusione, questo quanto chiesto da più parti.