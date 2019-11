Salvini: "governo non serio su ArcelorMittal, Italia deve essere amica di imprenditori"

Il leader della Lega Matteo Salvini ha ripreso ad attaccare il governo, in particolar modo ha preso di mira il Movimento Cinque Stelle sul caso dell’ex Ilva e sulla situazione che si è creata dopo l’annuncio di Arcelor Mittal, che ha rinunciato ai propri impegni sull'impianto di Taranto.

"Hanno cambiato le carte in tavola rispetto a quello che avevano promesso, è dimostrazione di scarsa serietà", ha affermato Salvini durante la trasmissione "Non è l’Arena" su La7, aggiungendo: "guai a un governo che fa scappare le imprese dall'Italia". Ha inoltre ribadito la necessità di salvare il settore siderurgico italiano per lavoratori e indotto.

Secondo Salvini, "l'Italia deve essere amica degli imprenditori, per questo il suo partito vuole aiutarli ad investire abbassando le tasse e riducendo burocrazia, contrariamente al governo che tassa la plastica e le bevande gassate," ha dichiarato Salvini, aggiungendo di essere stufo di governi che fanno scappare gli imprenditori all'estero.

Il caso ArcelorMittal, ha aggiunto Salvini, è una cattiva pubblicità per gli imprenditori stranieri che valutano investimenti nel Belpaese.

Salvini ha attaccato il M5s sulla politica economica che hanno in mente per il Paese, rispondendo alle accuse del M5s sulla vicenda dei bond della Lega in ArcelorMittal: "Di Maio è un po' confuso, si vede che è il fuso orario. Lui va da Pechino a Washington mentre le aziende italiane chiudono. Io non vorrei che nella visione del M5s ci sia un'Italia che campa di elemosina e reddito di cittadinanza", chiudendo con un'altra frecciatina.

"A meno che non ci sia qualcuno che stia facendo un favore a qualcun altro, a un'impresa cinese o tedesca".