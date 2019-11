Lara Bombonati, Foreign Fighter italiana, condannata a 2 anni e 8 mesi

Condannata a 2 anni e 8 mesi Lara Bombonati, la foreign fighter italiana. L’accusa per lei è di associazione con finalità di terrorismo, un reato che in Italia è stato introdotto negli ultimi anni per combattere il fenomeno dei foreign fighters che ritornano in Italia e per lottare in modo più efficace con ogni forma di terrorismo.

La Bombonati era stata arrestata nel mese di giugno 2017 perché si era convertita all’ideologia del califfato. La donna aveva anche sposato Francesco Cascio, un italiano che aveva deciso di unirsi all’Isis e che sarebbe morto in Siria durante i combattimenti.

La donna, di 28 anni, fu arrestata nella notte tra il 24 e 25 giugno del 2017 a Tortona (Alessandria) mentre soggiornava ospite a casa della sorella gemella Valentina (estranea ai fatti). La Bombonati non aveva una fissa dimora e si spostava tra Tortona e la frazione di San Vito di Garbagna, dove c’è la casa estiva dei nonni materni.

Condannata foreign fighter italiana: Lara Bombonati era stata arrestata nel giugno 2017 https://t.co/koxmQTRWns pic.twitter.com/kOFzomqG1H — Davide Zenati (@ZenatiDavide) November 11, 2019

​Scontata la pena in carcere, la Bombonati dovrà trascorrere un anno in comunità perché le è stato accertato un disturbo di personalità dipendente.

Lara è molto delusa dalla sentenza, ha riferito il suo legale, perché non è stata creduta “di essersi recata in Siria per seguire il marito, cui era legata e non poteva dire no per il disturbo di personalità dipendente”.

In tribunale c’erano i genitori e la sorella, ma anche la suocera.