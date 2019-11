Blitz antidroga a Roma, arrestate 20 persone, tra cui 3 donne

Spacciavano droga nel quartiere di Tor Bella Monaca, tra gli androni dei palazzi, alla periferia di Roma; questa mattina i carabinieri li hanno arrestati in 20, di cui 15 condotti in carcere e cinque ai domiciliari, tra gli arrestati anche tre donne.

L’organizzazione, di tipo aziendale, smerciava in particolare cocaina tra i clienti del quartiere e in particolare provenienti da altre zone. La principale via di spaccio era via dell’Archeologia, una vera via dello shopping che fruttava ogni mese circa 200mila euro.

Come funzionava lo spaccio di cocaina a Tor Bella Monaca

Le organizzazioni criminali replicano i modelli sociali migliori, e così faceva anche la rete di spaccio organizzata a Tor Bella Monaca.

Ogni appartenente aveva il suo ruolo ben delineato, si lavorava su turni e dividendosi i compiti. Le vedette, ad esempio, avevano il compito di indirizzare i clienti verso i pusher ma anche quello di controllare l’eventuale arrivo delle forze di polizia e segnalare la loro presenza.

I pusher restavano nascosti negli androni delle palazzine, mimetizzati per non essere visti e per fornire “maggiore privacy” ai clienti della cocaina.