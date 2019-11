Assunzioni statali, entro il 2022 oltre 450mila nuove assunzioni per rinnovare la P.A.

Entro il 2022 l'Italia assumerà 450mila nuovi dipendenti statali. Ad annunciarlo il viceministro all'Economia Laura Castelli via Facebook.

“Entro il 2022 saranno oltre 450mila le nuove assunzioni” nella Pubblica amministrazione, lo annuncia Laura Castelli deputata del M5s e viceministro all’Economia del governo Conte bis, via Facebook.

A partire da venerdì prossimo, fa sapere il viceministro Castelli, “il ricambio degli organici, all’interno delle strutture amministrative dello Stato, tornerà al 100% anche tra gli statali in senso stretto, vale a dire per i dipendenti dei ministeri, della presidenza del Consiglio, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici”.

A partire dal prossimo primo dicembre 2019, poi, “cadrà anche il vincolo per le assunzioni nelle Università”.

Merito anche di Quota 100

Sarebbe merito anche di Quota 100 secondo Laura Castelli, perché “ha permesso di far terminare la vita lavorativa a persone che erano ‘incastrate’ nel mondo del lavoro”.

Stiamo realizzando una “riforma strutturale” per “aumentare le posizioni dei dipendenti pubblici” prosegue il viceministro pentastellato aggiungendo che “il Paese non si cambia in 2 giorni ed è per questo che non si può vivere di propaganda”.

Già entro il 2020 sono previsti 150mila assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Nulla dice il viceministro all’Economia Laura Castelli, circa le coperture per finanziare i concorsi pubblici e per pagare i percorsi di formazione ai neoassunti e da dove si prenderanno le risorse per pagare gli stipendi, mese dopo mese, a 450mila nuovi dipendenti statali.

Le assunzioni del 2019 nella P.A.

Intanto anche in questo anno 2019 proseguono le assunzioni nella P.A. L’Agenzia delle Entrate prosegue il concorso per l’assunzione di 510 nuovi funzionari, per i quali è stata da poco pubblicata l’esito della prova oggettiva attitudinale.