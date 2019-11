Giuseppe Conte ha un piano per far restare ArcelorMittal in Italia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che venerdì scorso ha visitato la città di Taranto e incontrato operai e cittadinanza, ha ora maturato un piano in tre punti per uscire dallo stallo.

Lunedì Conte dovrebbe incontrare ArcelorMittal a Roma per un secondo incontro in cui chiederà alla multinazionale di accettare un piano in tre punti: riduzione del prezzo di affitto dell’azienda; reintroduzione dello “scudo penale”; un intervento dello Stato come azionista di minoranza a tempo attraverso un finanziamento di Cassa depositi e prestiti (Cdp).

E il governo sarebbe disposto anche a farsi carico di un ampliamento della cassa integrazione per affrontare il calo di produttività dell’impianto industriale di Taranto e delle altre sedi.

ArcelorMittal e le fatture emesse non ancora pagate

Intanto si apprende che Confindustria Taranto ha fatto presente al premier Conte, durante la sua visita nella città pugliese, che circa 200 aziende dell’indotto attendono da mesi che ArcelorMittal paghi 5 milioni di euro di fatture scadute, ma il conto totale ammonta a 50 milioni di euro di fatture emesse.

Il timore è che la multinazionale possa andare via senza pagare questo conto. Intanto queste aziende hanno fatto presente al premier Conte che sono a corto di liquidità e che potrebbero non essere in grado di pagare gli stipendi già da questo mese. Un’azienda, poi, è già ricorsa alla Cgia per 50 operai.

Giuseppe Conte colpito dalla situazione che ha trovato

Conte ha detto di essere rimasto molto colpito da quanto ha visto e sentito. Lo ha colpito vedere il quartiere Tamburi, sentir dire che nel quartiere mai nessuno ha pensato di piantare un albero. Lo ha colpito il ricatto sociale al quale sono sottomessi gli operai, che vanno a lavorare e si sentono in colpa nei confronti dei propri familiari e dei propri figli.