Scossa di terremoto avvertita a L'Aquila e a Roma

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha rilevato l'epicentro a 14 km di profondità tra le località di Balsorano (L'Aquila) e Pescosolido (Frosinone). Il sisma è stato avvertito anche a Roma.

Subito dopo la scossa la popolazione ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica si è riversata in strada. Molte chiamate ai vigili del fuoco e ai numeri d'emergenza, ma non vengono attualmente segnalati feriti o danni ad edifici. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Chieti.

#LAquila #7ottobre 18:35, registrata scossa #terremoto magnitudo 4.4 nell'aquilano a 5 km dal comune di Balsorano: arrivate alle sale operative dei #vigilidelfuoco soltanto richieste di informazioni — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 7, 2019

​​A Roma la scossa è stata avvertita in varie zone della città. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel Frusinate.

#7novembre #terremoto L’Aquila aggiornamento ore 18.55. La nostra #salasituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. VERIFICHE IN CORSO https://t.co/v2De9P6Hhg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 7, 2019

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha attivato le proprie unità di crisi per la verifica dei danni e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dalla scossa di terremoto registrata questo pomeriggio dagli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica in provincia de L'Aquila. Lo comunica il segretario Generale del Mibact, Salvo Nastasi. ​

Nelle ultime 24 ore numerose sono state le scosse avvertite nella zona dell'Aquila, iniziando con una scossa di magnitudo 2,8 avvertita alle 1.13 della scorsa notte: "La zona interessata dall’evento odierno è caratterizzata da una sismicità frequente, sia a livello strumentale che dai dati storici. Nelle ore precedenti l’evento erano avvenuti circa 30 piccoli terremoti, tutti di magnitudo inferiore a 3. Nell’ora successiva al terremoto delle 18:35 sono state registrate circa 15 repliche di piccola magnitudo", si legge nel comunicato di ingvterremoti.