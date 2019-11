Catania, beccato con una spranga mentre distrugge la statua di Gesù: denunciato

Trecastagni è un paesino sulle pendici dell'Etna in provincia di Catania, dalla forte devozione religiosa. Una statua marmorea che rappresenta il Sacro Cuore di Gesù, è conservata dentro un'edicola votiva che capeggia lungo una delle strade della cittadina, luogo di devozione e riferimento.

Un uomo del luogo, di 33 anni, di cui non si conoscono le generalità, aveva deciso di festeggiare Ognissanti in maniera tutt'altro che sacra. Aveva con sé una spranga e per ragioni non chiare, aveva deciso di distruggere l'edicola votiva. Ignaro di essere ripreso da una telecamera di sicurezza, si era fermato con l'auto davanti all'altarino e aveva iniziato a colpire con la sbarra di metallo la statua marmorea, forse intenzionato a distruggerla.

I Carabinieri della Stazione di Trecastagni (CT) hanno denunciato un 33enne del luogo per i reati di danneggiamento aggravato e porto... pic.twitter.com/cVZvV2iKrT — GiornaleLORA (@GiornaleLORA) November 7, 2019

​Il provvidenziale arrivo di un passante, che ha minacciato di chiamare i carabinieri, ha fermato l'uomo e scongiurato la distruzione totale della statua del Cristo. L'uomo ha gettato la spranga nell'auto, si è messo al volante ed è sfrecciato via. I carabinieri, prontamente avvisati, sono accorsi sul posto e si sono attivati per l'identificazione dello sconosciuto, aiutati anche dalle telecamere di sicurezza.

L'uomo è stato identificato e denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e porto illegale di arma impropria.