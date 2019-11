Allarme invasione cinghiali, Coldiretti annuncia protesta a Montecitorio

L'allarme invasione di cinghiali non ha mai raggiunto, in Italia, un livello tale come quello di quest'anno, riporta Coldiretti. Il numero di incidenti stradali e danni agli allevamenti causato da quest'orda di animali selvatici ha spinto gli agricoltori e gli allevatori a organizzare una protesta, che avrà luogo domani dalle 9.00 della mattina a Montecitorio, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dei sindacati Fai e il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

"L’obiettivo è denunciare, anche con eclatanti azioni dimostrative, una emergenza nazionale che sta provocando l’abbandono delle aree interne, problemi sociali, economici e ambientali con inevitabili riflessi sul paesaggio e sulle produzioni con le incursioni dei cinghiali che sono arrivati anche all’interno delle città minacciando la sicurezza delle persone. [...] Gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle, causano incidenti stradali nelle campagne ma anche all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli concreti per la salute e la sicurezza di agricoltori e cittadini", afferma Coldiretti.

#bastacinghiali Domani, Giovedì 7 novembre 2019 dalle 9.00

in piazza Montecitorio a Roma blitz di agricoltori, allevatori, e cittadini da tutta Italia per denunciare l’invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici nelle città e nelle campagne pic.twitter.com/4olaYwMxeL — Coldiretti (@coldiretti) November 6, 2019

​"L’obiettivo è difendere il territorio, le case e il lavoro facendo conoscere gli inediti e drammatici numeri di un fenomeno esplosivo con le dolorose testimonianze di chi è stato personalmente colpito ed ha paura per l’incolumità della propria famiglia", continua Coldiretti. Per l'occasione della manifestazione verrà anche presentato il primo dossier Coldiretti/Ixe dal titolo "Gli italiani assediati dai cinghiali", dove sono presenti i rischi alla sicurezza ma anche proposte concrete per riuscire a mantenere la produzione delle attività agricole e degli allevamenti, continuando a rispettare la natura.

#bastacinghiali, domani 7 novembre presentazione del primo Dossier Coldiretti/Ixe’ su “Gli italiani assediati dai cinghiali”, sui rischi per la sicurezza e la salute con proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini pic.twitter.com/5aBWst1hSf — Coldiretti (@coldiretti) November 6, 2019

Cinghiali killer in Sicilia

La questione dei cinghiali in Italia ha procurato, oltre a numerosi danni, anche vittime. In Sicilia la Regione è stata ritenuta responsabile della morte di un anziano, avvenuta nel 2017 dopo l'aggressione da parte di un branco di cinghiali. L'assessorato per l'Agricoltura della Regione Sicilia dovrà ora risarcire la famiglia con l'accusa di non aver fermato la proliferazione di cinghiali nella zona.