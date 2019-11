Cascina esplosa ad Alessandria, trovati fili elettrici e "timer": non si esclude ipotesi attentato

Trovati nella cascina fili elettrici e una scatoletta che potrebbe essere un timer. Gli investigatori non escludono che si tratti di un innesco rudimentale.

Un ritrovamento che se confermato porterebbe a non escludere nessuna pista, neanche quella dell'attentato. Gli inquirenti avrebbero difatti ritrovato dei fili elettrici collegate a delle bombole inesplose e un timer. Sembrerebbe trattarsi di un ordigno rudimentale, tuttavia rimasto inesploso e che quindi non può essere indicato come la causa dell'incendio e delle esplosioni avvenute questa notte, costate la vita a tre vigili del fuoco e che hanno provocato il ferimento di altri due agenti e di un carabinieri, tuttora ricoverati all'ospedale di Alessandria e di Asti.

L'incidente mortale si è verificato intorno alle 2 del mattino a Quargnento, in provincia di Alessandria. I Vigili del Fuoco erano intervenuti dopo che erano stati allertati per una prima deflagrazione all'interno di una cascina, quando sono stati investiti dall'esplosione mortale.

Il presidente Sergio Mattarella ha inviato al corpo dei Vigili del Fuoco un messaggio di cordoglio. "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria, dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività".

"La morte di tre Vigili del fuoco a Quargnento addolora tutta l'Italia. - ha scritto Giuseppe Conte in un tweet - Il mio commosso pensiero alle vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno sostegno ai vigili del Fuoco, eroi sempre in prima linea per garantire la nostra incolumità".

