Inps, nuovo ok ad 1 milione di domande per il reddito di cittadinanza

L'Inps ha comunicato che al 31 ottobre 2019 sono 900.283 le domande accolte per il Reddito di cittadinanza e 120.327 quelle per la Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. In tutto sono 1.555.588 le domande presentate. Campania e Sicilia sono le regioni in cui sono state accettate più domande, rispettivamente 194.925 su 270.901 e 176.672 su 239.936 presentate.

La comunicazione avviene a un giorno dalla presentazione del rapporto Svimez, che delinea un'Italia divisa in due, con un Sud in profonda crisi economica, occupazionale e demografica. I dati esposti da Inps sono congruenti tanto con il quadro tracciato dall'Istituto, così come con il rapporto Eurostat, rilasciato pochi giorni fa, in cui compare l'allarme per Campania e Sicilia, aree più povere della Grecia, secondo il rapporto.

Tuttavia secondo Svimez, il sussidio elargito da Inps non è una ricetta efficace né per risanare la forbice fra Nord e Sud, né per garantire migliori prospettive ai cittadini. Non solo non creerebbe nuovi posti di lavoro, secondo l'Istituto, ma allontanerebbe i cittadini dalla ricerca di lavoro, ponendoli fuori dal mercato.