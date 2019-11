A spasso per Milano con un procione al guinzaglio, denunciata donna straniera

La donna, che portava a spasso il procione, è stata denunciata, mentre l'animale è stato posto sotto sequestro ed è stato portato in un centro per poterlo poi reimmettere in ambiente selvatico.

È accaduto a Milano. La donna stava passeggiando, per un quartiere della periferia ovest della città, con un procione al guinzaglio, come un animale domestico. Dopo varie segnalazioni dei residenti della zona, i Carabinieri forestali si sono adoperati per il sequestro dell'animale, mentre la donna è stata denunciata.

Di lei si sa che è di nazionalità straniera e che viveva con il procione nel suo appartamento. Secondo alcune segnalazioni la donna era solita trattare l'animale come se fosse un animale domestico, portandolo con sé per strada e persino al ristorante perchè le facesse compagnia. Tuttavia il procione, il cui peso può raggiungere i 20-30 chili con una lunghezza di circa un metro, rimane un animale selvatico e pericoloso perché portatore sano di rabbia e leptospirosi.

© Foto : Carabinieri forestali Donna a passeggio con procione a Milano

Mentre sono ancora da accertarsi le modalità con cui la signora è entrata in possesso dell'animale, quest'ultimo verrà presto trasferito in un centro idoneo in Emilia Romagna, dove i veterinari si prenderanno cura di lui e procederanno con il reinserimento dell'animale in un habitat a lui più adatto.