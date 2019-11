Pozzallo, attracca nave Asso Trenta con a bordo 151 migranti

Sbarcati a Pozzallo i 151 migranti soccorsi in mare dal mercantile Asso30, in corso la ricognizione medica dei naufraghi, tra loro 13 donne e 4 bambini.

Approdato a Pozzallo, provincia di Siracusa, il mercantile italiano Asso30 con a bordo 151 migranti salvati in mare nei giorni scorsi durante tre diversi soccorsi ad altrettante imbarcazioni in difficoltà.

Ad attendere nel porto i migranti, tra cui anche 13 donne e quattro minori, c’è l’intera macchina dei soccorsi che si mette in campo in situazioni come questa.

A bordo del mercantile, che ironia della sorte è attraccato accanto a un traghetto per turisti diretto a Malta, ci sono 134 uomini, 13 donne e quattro minori. La provenienza dei migranti è prevalentemente subsahariana.

Sono partite le procedure sanitarie per verificare se i migranti sono sani o hanno contratto malattie, a bordo del mercantile, infatti, è salito il medico delegato del porto, il dott. Vincenzo Morello, che dovrà poi autorizzare lo sbarco.

Ricordiamo che poche ore fa nel porto di Taranto, è attraccata la nave Alan Kurdi della Ong Sea-eye, con a bordo 88 migranti.