Criticità meteo del 3 novembre su tutta l’Italia

Continua la criticità meteo su tutta l’Italia iniziata ieri 2 novembre e che oggi, domenica 3 novembre si è estesa ulteriormente su regioni ieri risparmiate dal maltempo.

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile attraverso il Bollettino di criticità giornaliero, sono quattro le aree con allerta arancione su tutto il territorio nazionale. In particolare l’allerta arancione è attiva sul Lazio lungo la costa a Roma e in prossimità dei bacini del Liri e dell’Aniene; in Liguria presso i bacini marittimi di levante e i bacini liguri padani di levante.

Allerta meteo arancione anche su gran parte della Campania, con particolare attenzione al basso cilento, la piana campana, Napoli e le isole, l’area vesuviana, l’alto Volturno e il matese, ma anche tutta la Costiera amalfitana e i monti picentini.

In Sardegna, invece, l’allerta meteo arancione è a Logudoro.

Molto più estesa l’allerta gialla, di livello inferiore, che include gran parte delle isole maggiori (Sardegna e Sicilia), il centro-nord Italia e parte delle regioni nord-orientali.

Meteo domenica 3 novembre: Piogge anche intense

Le piogge che stanno colpendo il Lazio, la Campania, l’Abruzzo, il Molise e l’alta Puglia, hanno a tratti un carattere temporalesco, rinforzato da raffiche di vento. Le precipitazioni sono cospicue soprattutto sul versante tirrenico, dove i pluviometri hanno raccolto anche 100mm di pioggia nelle prime ore della notte. Nell’area del casertano, in Campania, il record di pioggia segnalato è di 139mm.

In Liguria una perturbazione giunta dall’Atlantico ha scaricato al suolo fino a 60mm di pioggia. Le piogge si stanno comunque estendendo al nord, ad esempio sul bergamasco sono caduti quasi 70mm di pioggia nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre.

Condizioni meteo non favorevoli per questa domenica 3 novembre che conclude il ponte di Ognissanti e dei defunti, e di Halloween.