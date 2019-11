Alarm phone, circa 200 persone tratte in salvo

"Tra ieri sera e stamattina circa 200 persone in pericolo sono state salvate in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile Asso Trenta, battente bandiera italiana. La guardia costiera è informata. Le persone sono scappate dalla Libia e devono essere portate in salvo in Europa", così su Twitter Alarm Phone.

Ora la nave si trova al largo di Tripoli.

In precedenza, le autorità italiane hanno concesso il porto pugliese di Taranto come luogo di sbarco per gli 88 migranti a bordo della nave "Alan Kurdi", che proprio nella giornata di ieri aveva sfidato il divieto entrando nelle acque territoriali italiane in attesa di vedersi assegnare un porto, dopo essere stata in mare per 7 giorni.