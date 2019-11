M5S risponde a Renzi: "C’è futuro se si ascoltano i cittadini"

In precedenza, Matteo Renzi ha dichiarato che l'attuale Governo andrà avanti con o senza il premier Giuseppe Conte, creando i presupposti per nuove fibrillazioni nella maggioranza.

La risposta dei pentastellati: "Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest’Esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione".

Poi aggiungono: "I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del MoVimento".

"Il governo è forte se lavora unito e compatto. E tutti dobbiamo lavorare seguendo la stessa strada, perché non esistono scorciatoie", si legge nel messaggio.

La conclusione: "L’accordo sulla legge di bilancio è stato raggiunto da tutte le forze politiche di maggioranza. Ora andiamo a meta e miglioriamo la qualità della vita degli italiani".