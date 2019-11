Suora ricoverata in ospedale con mal di pancia: è incinta

Scandalo in un convento della provincia di Messina: la giovane suora che ha scoperto la gravidanza era tornata da poco dall'Africa dove si era recata per far visita al suo Paese d'origine.

La vicenda è accaduta in un comune dei monti Nebrodi che circondano Messina: la giovane suora ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco che col passare del tempo diventavano sempre più insistenti e insopportabili, costringendola a rivolgersi ai medici dell'ospedale di Sant’Agata Militello. Dopo le analisi la scoperta che ha lasciato di stucco i medici: la religiosa era in dolce attesa.

Come riportato dai media locali, la suora sarebbe stata accompagnata in ospedale proprio dalle consorelle dopo gli estenuanti dolori addominali che l'avevano colpita. La religiosa si sarebbe fatta visitare senza problemi, forse nemmeno lei si immaginava il motivo delle sue coliche.

La suora in effetti aveva alcuni problemi di salute legati a patologie pregresse, ma dopo gli accertamenti sanitari e le analisi cliniche in ospedale, la diagnosi lasciava poco spazio a dubbi, indicando una gravidanza di alcune settimane per la religiosa di origine africana.

Sempre per i media locali, di recente la suora avrebbe lasciato il convento per fare visita ai parenti nel suo Paese d'origine. L'Arcivescovado di Messina al momento non ha nè smentito nè confermato l'accaduto, inoltre non è nota nemmeno l’identità della giovane suora coinvolta, tuttavia i superiori avrebbero già disposto ed eseguito nel massimo riserbo il suo trasferimento dal convento.